Сергунина: технологическому бизнесу гранты на 875 млн рублей
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что технологическому бизнесу Москвы в этом году выделили в общей сложности 875 миллионов рублей на субсидии и гранты. Об этом сообщила НСН.
В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы уточнили, что поддержка была оказана 225 различным проектам. Деньги выделялись на оборудование, инжиниринг и инновационные проекты.
«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей», — подчеркнула Сергунина.