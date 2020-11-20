Сергунина: технологическому бизнесу гранты на 875 млн рублей

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы уточнили, что поддержка была оказана 225 различным проектам. Деньги выделялись на оборудование, инжиниринг и инновационные проекты.

«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей», — подчеркнула Сергунина.