Сергунина рассказала о развитии волонтерства в Москве
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что количество сотрудников центра «Мосволонтер» увеличилось на 10 тысяч человек за 2020 год. Об этом сообщила НСН.
Всего количество добровольцев превысило 92 тысячи. Они оказывают помощь в проведении социальных, благотворительных, спортивных и других программ.
Во время режима самоизоляции волонтеры помогали пожилым и маломобильным гражданам с доставкой продуктов, лекарств и других необходимых вещей.