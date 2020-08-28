Сергунина рассказала о развитии волонтерства в Москве

Всего количество добровольцев превысило 92 тысячи. Они оказывают помощь в проведении социальных, благотворительных, спортивных и других программ.

Во время режима самоизоляции волонтеры помогали пожилым и маломобильным гражданам с доставкой продуктов, лекарств и других необходимых вещей.