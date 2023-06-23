Общество 23 июня 2023, 13:18 Сергунина рассказала о переговорах представителей туротрасли Москвы и Китая Заммэра Москвы Сергунина: 1,3 тысячи переговоров провели с представителями туротрасли КНР Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва провела для столичных туристических компаний бизнес-миссию в Китай, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тысячи переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

По ее словам, в рамках бизнес-миссии 26 столичных компаний и 200 местных туроператоров посетили крупнейшие города Китая, такие как Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.

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В мэрии Москвы уточнили, что за первый квартал 2023 года российскую столицу посетило 25 тысяч граждан КНР. Это в пять раз больше, чем год назад. Более 40% из них совершили деловую поездку, а 30% приехали в качестве туристов. При этом групповые туры были популярны у представителей старшего поколения, а индивидуальные поездки предпочитали люди от 25 до 45 лет.

В августе в Москву приедут представители туристической отрасли Китая. Для них организуют деловые встречи и покажут им достопримечательности и гостиницы.

Ранее Москва и Подмосковье стали самыми популярными регионами для путешествий по данным «СберАналитики».