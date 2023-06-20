Общество 20 июня 2023, 12:41 Сергунина назвала лидеров по импорту московских товаров среди зарубежных стран Заммэра Москвы Сергунина: с начала года экспорт компаний столицы превысил 3,6 млрд рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала 2023 года столичные компании при поддержке города поставили за рубеж товаров на 3,6 миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, лидерами по импорту столичных товаров среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, ОАЭ, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран.

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Кроме того, в этом году столичные компании впервые подписала договоры с партнерами из Катара, Йемена и Алжира. За год они заключили контракты с 26 партнерами из дружественных странами.

Сергунина уточнила, что на внешних рынках стали популярны московские IT-технологии и оборудование, косметика и бытовая химия, кино и анимация и многое другое.

В мэрии столицы уточнили, что в рамках развития международного сотрудничества проходили бизнес-миссии и выставки. Также город открыл профильные бизнес-акселераторы на базе Московского экспортного центра и субсидировал расходы более сотни компаний. Таким образом, предприниматели получили в сумме около 307 миллионов рублей господдержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве столицы.