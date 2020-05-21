Главе Минобороны Сергею Шойгу 21 мая исполняется 65 лет. Он, пожалуй, один из самых известных и популярных в России министров. В своих поздравлениях коллеги и друзья поблагодарили юбиляра за вклад в защиту страны, а также отметили любовь Шойгу к спорту и его богатырское здоровье.

Близкий друг Сергея Шойгу, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев поздравил министра с юбилеем, напомнив о совместной работе в МЧС России.

«65 лет — это большой, красивый юбилей, и в этот день у тебя, конечно же, есть что вспомнить. В своей жизни ты сделал очень много добрых, красивых, очень важных для нашей страны дел. Очень рад, что мне в определенное время пришлось быть рядом с тобой. И надеюсь, что ты, так же как и я, вспоминаешь эти прекрасные дни, которые прошли у нас вместе, в делах», — цитирует телеканал «Мир 24» Юрия Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

Другой старожил кабинета министров Сергей Лавров отметил вклад Шойгу в укрепление обороноспособности страны и сохранение традиций российского народа.

«Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам — по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе. Желаю вам и впредь сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать созидать на благо Родины», — отметил глава МИД Сергей Лавров, его поздравление опубликовано на сайте министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев тоже пожелал Шойгу здоровья. Он отметил значение помощи и поддержки Министерства обороны, которую получают все регионы и Подмосковье в частности.

Спасибо, что и сегодня, в сложное время, связанное с пандемией, вы рядом с нами. Разрешите в этот праздничный день пожелать вам сибирского здоровья, благополучия и новых достижений в служении России Андрей Воробьев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что и он работал под началом Шойгу. По словам главы региона, он гордится этим периодом своей жизни, а министру желает здоровья и энергии.

«Поздравляю вас с днем рождения! Вы — человек чести, настоящий офицер и военачальник. На любом посту вы справляетесь с самыми сложными, порой невыполнимыми задачами, показывая пример самоотверженного служения Отечеству», — отметил Дюмин, его цитирует «Коммерсант».

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев назвал Шойгу настоящим героем России, опытным руководителем и профессионалом своего дела.

«Пусть вам всегда сопутствует удача, которая поможет завоевать еще больше ярких побед. Желаю вам меньше штанг и перекладин в жизни, а игра пусть всегда проходит на стороне соперника. Крепкого вам здоровья, благополучия, свершения планов и замыслов», — сказал Газзаев.

Сергей Шойгу родился в Туве, именно поэтому все отмечают его сибирское здоровье. Он вошел в кабинет министров в 1994 году, сначала как глава МЧС. В течение нескольких месяцев 2012-го он возглавлял Московскую область, а в ноябре 2012-го стал министром обороны.