Сергея Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом
Заслуженный артист РФ, худрук ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис заразился коронавирусом. Его доставили в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы театра Екатерину Анкудинову.
«Состояние у него стабильное», — заверила собеседница информагентства.
Она уточнила, что Пускепалиса увезли в городской госпиталь ветеранов, где развернуто отделение для пациентов, больных COVID-19. По словам Анкудиновой, во время того, как развивалось заболевание худрук театра работал удаленно. У него не было прямых контактов ни с административным персоналом, ни с труппой.
«Поэтому в этом плане мы спокойны, без паники. Но чтобы знать точно, сегодня 60 человек в театре мы протестировали на коронавирус», — добавила Анкудинова.