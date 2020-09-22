Сергея Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом

«Состояние у него стабильное», — заверила собеседница информагентства.

Она уточнила, что Пускепалиса увезли в городской госпиталь ветеранов, где развернуто отделение для пациентов, больных COVID-19. По словам Анкудиновой, во время того, как развивалось заболевание худрук театра работал удаленно. У него не было прямых контактов ни с административным персоналом, ни с труппой.

«Поэтому в этом плане мы спокойны, без паники. Но чтобы знать точно, сегодня 60 человек в театре мы протестировали на коронавирус», — добавила Анкудинова.