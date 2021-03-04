Сергея Королева назначили первым замдиректора ФСБ

Сергей Королев занял пост первого заместителя директора ФСБ России. Ранее он возглавлял Службу экономической безопасности силового ведомства. Назначение подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Утром 4 марта РБК сообщил об этом назначении со ссылкой на источники, близкие к ФСБ.

«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Один из собеседников РБК рассказал, что указ о назначении Королева на новую должность президент России Владимир Путин подписал еще 24 февраля.

Генерал-полковник Сергей Королев родился в 1962 году в столице Киргизии Бишкеке (в советские времена — Фрунзе). В ФСБ он начал служить в середине 2000-х. Королев является членом комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный. В 2019 году его на пять лет назначили в наблюдательный совет Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».