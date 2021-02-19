Сергей Жуков рассказал о закрытии своего паба из-за дебошей Comedy Club

Вокалист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о закрытии своего московского бара на улице Ленивка. По его словам, место пользовалось большой популярностью, поэтому часто там устраивали ночные вечеринки резиденты Comedy Club и участники КВН. Об этом Жуков рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME.

По его словам, место приобрел культовый статус и приобрело очень много поклонников и постоянных посетителей из числа знаменитых людей.

В частности, завсегдатаем бара был резидент Comedy Club Демис Карибидис. Для него двери заведения открывали всегда.

«Мы были закрыты в 4.00, мог позвонить Карибидис и сказать: „Я хочу, откройте мне“. И мы ему открывали. Он рвал, кидал салфетки пьяный. Что-то грустно ему было», —рассказал Жуков.

Такое ночное веселье не понравилось серьезным людям. По словам Жукова, однажды в заведение пришли очень серьезные мужчины и порекомендовали перестать устраивать ночные тусовки, а лучше открыть хинкальную. После этого артист закрыл свой первый бар, а новый появился только через шесть лет.