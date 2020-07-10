Сергей Жуков прокомментировал предложение Пушкова по артистам

«У нас, у музыкантов, есть такая поговорка. Вот с вами спорит оппонент, типа „фу, ну у тебя и музыка, да и вообще ты слабак“. И ты говоришь ему: „Встретимся в кассах!“» — цитирует Жукова «Царьград».

По его мнению, если люди купили билеты на концерт того или иного музыканта или артиста, им все равно, что считают о нем какие-то комиссии или сайты, подобные «Миротворцу».