Сергей Жуков прокомментировал предложение Пушкова по артистам
Российский музыкант Сергей Жуков обсудил с РИА ФАН слова сенатора Алексея Пушкова о том, что зарубежным артистам, которые зарабатывают в РФ, а потом поливают ее грязью, надо запретить въезд в страну.
«У нас, у музыкантов, есть такая поговорка. Вот с вами спорит оппонент, типа „фу, ну у тебя и музыка, да и вообще ты слабак“. И ты говоришь ему: „Встретимся в кассах!“» — цитирует Жукова «Царьград».
По его мнению, если люди купили билеты на концерт того или иного музыканта или артиста, им все равно, что считают о нем какие-то комиссии или сайты, подобные «Миротворцу».