Сергей Жигалкин официально стал главой г. о. Котельники

Состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Котельники. После произнесения присяги Сергей Жигалкин официально вступил в свою новую должность.

«Обязуюсь неукоснительно соблюдать конституцию РФ, законы Московской области и устав городского округа Котельники. Уважать права и свободы человека и гражданина. Защищать интересы жителей муниципального образования, честно служить на благо и процветание округа», — сказал во время принятия присяги Жигалкин.

Эти слова новый глава произнес, положив правую руку на Устав муниципального образования. Он обратился к присутствующим и отметил отметил потенциал города, неравнодушие его жителей, а также активность и чуткость Совета депутатов. По словам Жигалкина, все это дает возможность округу войти в число лидеров среди городов Московской области

Это очень волнительно. Для меня это груз ответственности очень большой. Работать, работать и работать. И как говорит губернатор — это чуткая власть, это встреча с жителями и вникать во все их проблемы, и делать их жизнь лучше. Они этого достойны Сергей Жигалкин Глава городского округа Котельники.

Жигалкин был назначен временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета в конце апреля. Перед этим глава Котельников Андрей Булгаков перешел на работу в администрацию городского округа Щелково. Раньше Жигалкин был заместителем главы по вопросам градостроительства и дорог. 15 июня Совет депутатов округа избрал его на должность главы муниципалитета.

«У Сергея Александровича большой потенциал. Он берет на себя большую ответственность. Потому что здесь есть вопросы, которые не решались продолжительное время. Я полагаю, у него все получится», — подчеркнула министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

В ближайшие пять лет новый глава планирует создать единый поликлинический комплекс и построить больницу. Кроме того, он намерен открыть школы, детские сады и спортивные объекты.