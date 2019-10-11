Сергей Волков напомнил о неоценимом вкладе Леонова в развитие мировой космонавтики

Как Леонов первым вышел в космос. Архивные кадры Подробнее

Волков напомнил о неоценимом вкладе, который внес Леонов в развитие пилотируемой космонавтики. Речь идет об основах работы в открытом космосе и работе по стыковке космических аппаратов.

По словам Волкова, Леонов был замечательным человеком, патриотом и гражданином своей страны, который без остатка раздавал свою энергию всем вокруг себя.

«И, конечно, очень жаль, что все так закончилось быстро», — подытожил собеседник издания.