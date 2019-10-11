Сергей Волков напомнил о неоценимом вкладе Леонова в развитие мировой космонавтики
Герой России, космонавт Сергей Волков выразил сожаление в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова, который сегодня ушел из жизни на 86-м году. Волкова процитировал «Ридус».
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Волков напомнил о неоценимом вкладе, который внес Леонов в развитие пилотируемой космонавтики. Речь идет об основах работы в открытом космосе и работе по стыковке космических аппаратов.
По словам Волкова, Леонов был замечательным человеком, патриотом и гражданином своей страны, который без остатка раздавал свою энергию всем вокруг себя.
«И, конечно, очень жаль, что все так закончилось быстро», — подытожил собеседник издания.