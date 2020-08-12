Сергей Соседов отреагировал на слова Пригожина в свой адрес

По данным информагентства, Пригожин заметил, что Соседов «обесценивает» его супругу Валерию и ее труд.

«Само выражение „обесценивание Валерии“ звучит глупо. Тут я не могу ничего комментировать. По поводу же всяких оскорблений. Лично я никого не оскорблял. Если какой-либо человек оскорбляет другого, то он просто плохо воспитан», — обратил внимание собеседник информагентства.

Ему показалось странным, что Пригожин его ненавидит, поскольку тот всегда к нему обращался и все было нормально.

Соседов прокомментировал недавние слова продюсера о том, что он живет на два миллиона в месяц. По мнению критика, некрасиво и неприлично так «дразнить людей».

«Те, кто этого не понимает, просто плохо воспитаны. <...> В ситуации с коронавирусом не надо говорить это. Воспитанные люди, даже если они и живут на такие деньги в месяц, никогда не будут об этом говорить. Вот и все», — обозначил Соседов.