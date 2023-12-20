20 декабря 2023, 18:23
Сергей Собянин вручил коллективу «Вечерней Москвы» благодарность президента
Мэр столицы Сергей Собянин провел церемонию награждения в Белом зале администрации, передала «Вечерняя Москва».
В числе удостоенных поощрения оказался и коллектив газеты.
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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарность президента России коллективу издания генеральному директору АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгию Рудницкому. Также почетными званиями и орденами были отмечены отдельные сотрудники «ВМ».
В ходе мероприятия глава города поздравил участников церемонии с наступающим Новым годом и указал на продолжающееся развитие столицы.
Сергей Собянин
Москва 2023
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