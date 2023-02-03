03 февраля 2023, 13:12
Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации инфекционной службы столицы
Большая комплексная работа проведена по программе модернизации инфекционной службы в Москве. О строительстве и оснащении новых столичных инфекционных корпусов сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра города Сергея Собянина.
Мэр подчеркнул, что на данный момент современным оборудованием удалось оснастить действующие инфекционные отделения в больницах.
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Благодаря программе по модернизации, которая стартовала в 2019 году, также был построен детский инфекционный корпус ММКЦ «Коммунарка» и клинический центр инфекционных болезней «Вороновское».
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Больницы
Сергей Собянин
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