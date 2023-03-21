Общество 21 марта 2023, 17:24 Сергей Собянин рассказал, какие производства запустят в Москве в 2023 году

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В Москве в 2023 году планируют запустить пять новых крупных производств, которые обеспечат работой более 3,4 тысячи человек. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Градоначальник рассказал, что в столице начнет работу роботизированный завод, выпускающий крупногабаритные модули для строительства домов. Кроме того, как добавили «Дни.ру», в восточной части Москвы появится еще один мясоперерабатывающий комбинат.

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Также в этом году запустят очистные сооружения на севере столицы и производство электроники. Наконец, дополнительные рабочие места появятся благодаря строительству нового парка в Троицком и Новомосковском административных округах.

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