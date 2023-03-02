Общество 02 марта 2023, 13:07 Сергей Собянин рассказал, как в Москве сохраняют популяцию редких животных

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Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира, в городе постоянно ведется работа по улучшению экологических условий. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник отметил, что примерно половину всей территории Москвы занимают зеленые зоны — леса и парки. И власти делают все, чтобы сохранить природу столицы. Для этого разрабатываются различные программы поддержки, в том числе направленные и на сохранение популяции редких животных.

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«Мало кто знает, но в городе ведется работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка», — рассказал Сергей Собянин.