Общество 04 апреля 2023, 16:20 Сергей Собянин рассказал, как планируют благоустроить Ленинский проспект

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В Москве планируют благоустройство Ленинского проспекта на участке от улицы Кравченко до Университетского проспекта. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

На проспекте станет больше газонов и зелени. Кроме того, воздушные провода уберут под землю, чтобы не портить вид.

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Также отремонтируют две детские и одну спортивную площадку. Есть хорошие новости и для владельцев собак: для их выгула организуют специальное пространство.

Работы по благоустройству совпадут с окончанием строительства станций «Новаторская» и «Вавиловская» Троицкой линии метро.

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