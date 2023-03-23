Общество 23 марта 2023, 16:23 Сергей Собянин рассказал, как идет строительство нового комплекса Бауманки

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Новый комплекс МГТУ имени Баумана достроят к началу следующего года, к этому моменту завершат все основные работы на объекте. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

На данный момент отчитались о завершении монолитных работ. На месте возвели два корпуса с зонами для отдыха.

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«Строители проводят отделку фасадов, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории», — написал Сергей Собянин.

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