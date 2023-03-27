Общество 27 марта 2023, 18:57 Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие 5 лет в ТиНАО появится еще 17 объектов здравоохранения

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Московские власти планируют в ближайшие пять лет построить в Троицком и Новомосковском округах еще 17 объектов здравоохранения. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Он рассказал, что власти продолжают развивать сферу медицины в Новой Москве. Здесь возводят множество новых объектов, главным образом, за счет инвесторов. В планах — еще 17 новых медучреждений.

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«В планах на ближайшие пять лет — еще 17 объектов здравоохранения и Центр реабилитации инвалидов „Красная Пахра“ в Троицке», — написал Сергей Собянин.

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