Сергей Шойгу заявил, что в России должна быть профессиональная армия

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что в стране должна быть профессиональная армия из военных, которые служат по контракту. Слова главы ведомства привело «РИА Новости».

«Будущая армия… У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну, а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы — на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», — отметил министр на молодежном форуме «Территория смыслов».

Министр считает, что нет смысла расширять количество призывников и увеличивать срок службы. Он отметил, что самое главное — это любовь к своей Родине и интерес к военному делу. Важно, чтобы человек действительно этим интересовался и стремился служить. Шойгу отметил, что сейчас проводятся конкурсы по всей России, вузы реконструируются и модернизируются.

Сергей Шойгу привел в пример высшее училище в Новосибирске, где есть различные специальности, в том числе войсковая разведка. На сегодняшний день туда поступить не так просто.

Министр также выразил мнение, что про внешнего врага обычно ясно, откуда исходит угроза и как с ней бороться. Главной же опасностью Шойгу назвал внутреннее разложение общества.