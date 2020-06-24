Сергей Шойгу снова перекрестился перед въездом на Красную площадь. Рассказываем, почему он это делает

Сергей Шойгу традиционно перекрестился перед въездом на Красную площадь, где проходит парад Победы. Он так делал и в прошлом году. Что же стоит за этой традицией?

В эти минуты в Москве проходит военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие по традиции начинается с того, что на Красную площадь вносят Знамя Победы и государственные флаг России. После этого на площадь выехал министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Перед этим Шойгу перекрестился под Спасской башней.

То же самое произошло в 2019, 2018 и 2017 годах. В прошлом году журналисты выяснили, зачем генерал армии это делает. Дело в том, что арка Спасской башни всегда являлась частью храма, а несколько лет назад там обнаружили каменный тайник с иконой.

Кроме того, раньше было принято креститься при входе или выходе из Кремля под этой аркой. СМИ написали, что один из кремлеведов когда-то сказал Шойгу про эту традицию, а министр обороны решил не пренебрегать ритуалом.