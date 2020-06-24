    24 июня 2020, 10:59

    Сергей Шойгу снова перекрестился перед въездом на Красную площадь. Рассказываем, почему он это делает

    Борис Ломакин

    Сергей Шойгу традиционно перекрестился перед въездом на Красную площадь, где проходит парад Победы. Он так делал и в прошлом году. Что же стоит за этой традицией?
    Сергей Шойгу снова перекрестился перед въездом на Красную площадь. Рассказываем, почему он это делает

    В эти минуты в Москве проходит военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие по традиции начинается с того, что на Красную площадь вносят Знамя Победы и государственные флаг России. После этого на площадь выехал министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

    Перед этим Шойгу перекрестился под Спасской башней.

    То же самое произошло в 2019, 2018 и 2017 годах. В прошлом году журналисты выяснили, зачем генерал армии это делает. Дело в том, что арка Спасской башни всегда являлась частью храма, а несколько лет назад там обнаружили каменный тайник с иконой.

    Кроме того, раньше было принято креститься при входе или выходе из Кремля под этой аркой. СМИ написали, что один из кремлеведов когда-то сказал Шойгу про эту традицию, а министр обороны решил не пренебрегать ритуалом.