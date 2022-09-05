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Шнуров пожаловался на запрет концертов в Петербурге из-за критики города

Лидер "Ленинграда" Шнуров заявил о запрете его концертов в Петербурге

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Известный рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции заявил, что из-за своего творчества остался без выступлений в Петербурге. По его мнению, это «несильная позиция». Слова артиста передала газета «КП-Петербург».

В 2022 году «Ленинград» и Шнуров порадовали поклонников новыми композициями. Большинство песен были написаны на злобу дня. В некоторых треках музыканты высмеивали проблемы Петербурга — снег и мусор.

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Судя по всему, незамеченным его творчество не осталось. По словам Шнурова, это привело к отмене концертов в Северной столице.

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«Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить», — отметил он.

Солистка Ксения Руденко, известная под псевдонимом Зоя, тоже не смогла прояснить ситуацию. Однозначного ответа не дал и пресс-секретарь Шнурова. Он сослался на самого музыканта — если он сказал, значит все так и есть.

До этого Шнуров высказывался о песне «Шмарофон», в которой упоминал журналистку Ксению Собчак. Тогда артист называл свой трек гротескным.

Сергей Шнуров

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