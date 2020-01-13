Сергей Шнуров ответил стихами на предсказанную ему смерть

В ответ на заявление православного общественного деятеля Сергея Алиева, предсказавшего Сергею Шнурову «внезапную кончину» из-за клипа на песню «i_$uss», музыкант опубликовал в Instagram стихотворение.

После выхода летом 2019 года клипа на песню группы «Ленинград» на Сергея Шнурова посыпались обвинения в богохульстве, кощунстве и оскорблении чувств верующих. Сергей Алиев заявил «МК», что афонские старцы предсказали певцу «внезапную кончину», если он не удалит клип из Сети. Ранее общественный деятель вызывал музыканта на «мужской разговор», но встреча не состоялась.

Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров в апреле 2020 года выступят на американском фестивале Коачелла (Калифорния). Он считается одним из крупнейших и известнейших музыкальных фестивалей мира.