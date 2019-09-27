Сергей Орджоникидзе: перенос штаб-квартиры ООН из США сопряжен с огромными расходами

МИД нашел неожиданный ответ на визовый отказ от США Подробнее

«Перенесение этого мероприятия, конечно, сопряжено с огромными финансовыми расходами», — признал дипломат.

По его мнению, это предложение является правильным в политическом смысле, однако неясно, как именно его можно реализовать на практике.

Что касается невыдачи американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее ООН, то Орджоникидзе заметил, что Москва от этого сильно не пострадала, но в любом случае зеркальный ответ должен последовать. Как вариант, не пустить «их каких-нибудь сенаторов», считает Орджоникидзе.

«Злобная мелочность, доходящая до пределов неразумного. Они теряют мозги просто. Не выдавать визу. А что от этого меняется?» — задался вопросом бывший заместитель генсека ООН.