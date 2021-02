Сергей Лавров пошутил о «незаконнорожденном сыне»

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на слухи о его незаконнорожденном сыне. Он считает непозволительным для члена правительства допускать, чтобы такие вбросы «выбивали из колеи».

В интервью Владимиру Соловьеву на YouTube -канале телеведущего дипломат отметил, что сам не читает все, что про него пишут в Сети.

«Иногда „доброжелатели“ привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын», — сказал он.

Глава МИД пошутил, что почему-то «сын не ходит к папе — видимо, хорошо зарабатывает».

Он считает, что член правительства не имеет право «позволять выбить себя из колеи». Сергею Лаврову противостоять этому, как оказалось, дается легко.

Глава МИД России дал совет тем, кто обращает внимание на то, что говорят в Сети.

«Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции», — сказал Лавров.

Ответ на вопрос Соловьева он завершил американской пословицей „Never let them see you sweat“ („Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел“)».