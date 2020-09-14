Сергей Лавров отменил визит в Берлин

По данным издания, сроки визита Лаврова в Берлин и встреча с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом были согласованы год назад. Отмечается, что они были приурочены к закрытию перекрестного года научно-образовательных партнерств. Цель Лаврова в ФРГ оказалась неактуальной, поскольку участие Мааса в церемонии отменилось из-за изменений в рабочем графике.