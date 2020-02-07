Память Сергея Фирсова почтили в Подмосковье. Герой России погиб 25 лет назад в бою с террористами

Панихида и памятные мероприятия прошли в городском округе Серебряные Пруды в честь Сергея Фирсова — Героя России, погибшего 25 лет назад в Чечне. Родственники, друзья и сослуживцы возложили цветы на его могилу и приняли участие в панихиде. Сергей Фирсов погиб в противостоянии с боевиками в Грозном.

Стать военным Сергей Фирсов хотел с детства. Примерами были дедушка — подполковник Владимир Григорьевич Фирсов — и дядя — полный кавалер орденов Славы танкист Степан Михайлович Маликов.

В 14 лет Сергей попал в Суворовское военное училище Свердловска (сейчас Екатеринбург). Когда он его окончил, отправился в Ульяновск поступать в гвардейское танковое училище. В 1991 году, после распада СССР, учебное заведение расформировали, и последний год Сергей доучился в военном танковом училище Ташкента. После выпуска молодого офицера определили в 141-й гвардейский танковый полк береговой обороны Тихоокеанского флота. В 1994 году он получил звание старшего лейтенанта и стал командиром разведроты.

В конце января 1995 года в столице Чечни шли ожесточенные бои. Штурм Грозного начался еще в новогоднюю ночь. Но даже спустя месяц боевики не сдавались и держали под контролем большую часть улиц.

Старший лейтенант Сергей Фирсов вместе с четырьмя морскими пехотинцами попал в 165-й полк морской пехоты. 7 февраля он возглавил группу разведчиков, которая отправилась исследовать захваченную часть города. Они попали в подготовленную террористами засаду около автовокзала. Пятеро морских пехотинцев против нескольких десятков вооруженных боевиков. Силы явно были не равны, но команда Фирсова не сдавалась.

Связаться с товарищами по рации разведчики не смогли. Фирсов отправил одного из матросов с донесением, чтобы прислали подкрепление. Когда подмога из роты моряков пришла, было уже поздно. Разведчики на протяжении четырех часов держали свои позиции и отвечали огнем на предложение боевиков сдаться ради шикарной жизни. Все четверо отстреливались, несмотря на ранения, пока не кончились боеприпасы. Их убили выстрелами в голову осмелевшие боевики, которые выбрались из своих укрытий, когда поняли, что ответной стрельбы не будет.

Убив разведчиков, бандиты сбежали. Вместе с Сергеем Фирсовым погибли морские пехотинцы Юрий Зубарев, Вадим Выжимов и Андрей Сашелин.

Тело Сергея Фирсова забрали, а 11 февраля его похоронили на кладбище в поселке Серебряные Пруды, где живет его мама. Ему было 23 года.

В мае 1995 года офицеру Сергею Фирсову указом президента присвоили звание Героя России.

С 2000 года в Серебряных прудах проводится Всероссийский турнир по дзюдо. Организаторами соревнований выступают администрация муниципалитета и местное отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство». Имя Героя России Сергея Фирсова получил физкультурно-оздоровительный комплекс, где в 2002 году установили мемориальную доску.