Серфинг вопреки морозам. Российские спортсмены не боятся ледяной воды — они седлают волны по всей стране
Спортсмены из Петербурга Игорь Щипан и Павел Копров не стали откладывать тренировки, несмотря на снег, ветер и январские морозы. При температуре воздуха ниже -10 градусов они надели гидрокостюмы, взяли серфы и отправились на Ладожское озеро.
Не испугались холодной погоды и непрофессиональные спортсмены. Однако лед на воде в Финском заливе внес свои коррективы, и покататься нормально жительнице Петербурга не удалось.
Не страшны морозы и серферам с острова Русский — они бесстрашно седлают волны Японского моря, вопреки сильному снегопаду и ледяной воде.
Не стали закрывать сезон и жители Крыма — несмотря на то, что на полуострове температура выше, чем Санкт-Петербурге, вода все равно очень холодная для купания, это чувствуется даже в гидрокостюме.
Холодная для купания вода Черного моря не остановила и некоторых любителей серфинга из Адлера.
«И холода и снег нам не помеха! Гребем, друзья, гребем!» — написал он.
Однако его подписчики отреагировали не так восторженно, и отметили, что подождут тепло, а пока покатаются не на серфе, а на велосипеде.
Морозы не помешали и жителям Калининграда.
«Одна из главных задач предпринимателя-быть в ресурсном состоянии. Поддерживать высокий уровень внутренней энергии. С выполнения этой задачи сегодня и начал новый рабочий год. Волны отличные! Снег вокруг дополнял антураж», — написал один из серферов под постом.