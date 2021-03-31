«Серьезный дядечка из 90-х»: Стас Барецкий рассказал о стрелке из Новых Вешек

Шоумен Стас Барецкий заявил, что был знаком со стрелком из Новых Вешек Владимиром Бардановым. В разговоре с «360» он вспомнил его прозвище и рассказал, что тот был «серьезным дядечкой из 1990-х». Вместе они шутили и рассказывали анекдоты.

«Я знал его давно. У него кличка „Механик“ была. Ну мы с ним здоровались, общались. Он у меня про творчество спрашивал, постоянно интересовался. Прикалывались. Увижу где-то проезжающего мимо — останавливался, анекдоты рассказывал. Такой дядечка серьезный, из 1990-х. У нас просто один знакомый есть общий: я с ним дружу и он с ним дружит с этим общим знакомым. Тоже такой достаточно авторитетный человек», — рассказал Барецкий.

Собеседник предположил, что Барданов пошел на такой шаг, потому что хотел отвести от своей семьи траты, которые случились бы, если бы его посадили.

«Люди такого размаха любят жить хорошо и кушать хорошо, ни в чем себе не отказывать. <…> Это современное поколение, им достаточно смартфона, правильно. Они могут все отдать, и квартиру свою, лишь бы смартфон у них остался, iPhone 12. То вот эти люди, они ничего своего не отдадут. Они будут биться за разбитое боковое зеркало. <…> Вот это человек из этой среды», — поделился мнением Барецкий.

В первой половине дня 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали в элитный коттеджный поселок Новые Вешки в Мытищах, чтобы проверить Барданова на причастность к незаконному хранению оружия. Как только они зашли на участок, мужчина заперся в доме, бросил в окно две гранаты и открыл огонь.

Он наотрез отказывался выходить, не вел переговоров и стрелял до темноты. Спецназу пришлось стрелять из гранатомета. В доме начался пожар, выстрелы и взрывы стихли, но стрелка из Новых Вешек силовики так и не увидели. После того, как огонь потушили, его тело нашли на чердаке. СК назначил ему посмертную психиатрическую экспертизу.

Барданов ранил одного спецназовца в ногу. Следователи завели дело по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». В доме у него нашли целый арсенал и очень много боеприпасов. Он отстреливался не только из современного оружия, но и из пулемета времен Великой Отечественной войны.