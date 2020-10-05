Серьезную поддержку регионов предусмотрели в проекте бюджета на следующую трехлетку

По данным издания, в следующие три года регионы получат 6,9 миллиарда рублей на борьбу с социально значимыми инфекционными болезнями. На развитие паллиативной медпомощи в 2021–2023 годах субъектам РФ перечислят более 3,6 миллиарда рублей.

Что касается учителей, прибывших на работу в сельские поселения, то субсидии на единовременные компенсационные выплаты им составят в 2021 году 1,1 миллиарда рублей, в 2022 году — 1,05 миллиарда, в 2023 году — 1,03 миллиарда.

В свою очередь бюджетные субсидии для фельдшеров и врачей, также переехавших на работу в села, составят около 5,9 миллиарда рублей.