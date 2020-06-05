Серьезную недоработку обнаружили на новой набережной Кургана

Заявку с просьбой доработать набережную жители оставили на сервисе «Обратись».

«Имеется опасная недоработка или недоделка. На верхнем ярусе набережной от здания (М.Горького, 2/1) в сторону пляжа Бабьи пески у ограждения в виде забора внизу огромные щели», — сказано в обращении.

По словам местных жителей, такая нерешенная проблема может повлечь опасные последствия для тех, кто гуляет на верхнем ярусе, а особенно для детей.

Ura.ru направило вопрос в пресс-службу мэрии города, о том, почему принято такое конструктивное решение. Ответа пока не поступило.