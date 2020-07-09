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    09 июля 2020, 15:30

    «Серьезно работаем»: Подмосковье поднялось в рейтинге инвестиционной привлекательности

    Дарья Бунякова

    Московская область заняла пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного АСИ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти серьезно работают для улучшения показателей.

    «Всегда, когда берешь следующую планку, — мы начинали с 22-го места, а сейчас пятое — всегда приятно. Но каждый раз сложнее улучшать результат. Для нас экономика, инвестиционный климат — все это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от COVID-19, были большие затраты», — отметил глава региона.

    Он добавил, что подмосковные власти продолжают серьезно работать, чтобы в каждом городе области был свой индустриальный парк. Кроме того, власти заботятся о том, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными. Именно поэтому рейтинг имеет важное значение для Подмосковья, являясь индикатором и ориентиром.

    Я очень надеюсь, что в следующем году мы дерзнем и попробуем подняться еще немного выше. Самое главное, чтобы во всех городах и регионах нашей страны экономика развивалась, а бизнес чувствовал себя комфортно и уверенно. Чтобы его никто не кошмарил, чтобы был уверен, что, вкладывая деньги в нашу страну, ты обязательно получишь и признание, и прибыль

    Андрей Воробьевгубернатор Подмосковья.

    Глава региона подчеркнул, что естественное преимущество области кроется в ее расположении. Московская область — огромный мегаполис, где живут 25 миллионов человек с учетом приезжающих и уезжающих. Главным законом экономики является спрос и предложение, а в Подмосковье высокий спрос и интеллектуальный потенциал, считает Воробьев.

    «В наших городах живет очень много умных, продвинутых людей, которые двигают нашу экономику вперед. Важно дать возможность и им реализовать себя в предпринимательской деятельности. Такую задачу мы тоже ставим», — отметил губернатор.

    В этом вопросе важны коммуникации в разных направлениях с бизнесом — такие как помощь, поддержка и отдельные программы, дающие результат, заключил Воробьев.

    В прошлом году Московская область заняла седьмое место в Национальном инвестиционном рейтинге. Региону удалось улучшить свои показатели сразу на два пункта. Перед этим Подмосковье два года подряд сохраняло за собой девятую строчку в списке.

    Национальный инвестиционный рейтинг начали составлять в 2014 году. Тогда за места боролся всего 21 субъект, но уже в 2016-м в рейтинг вошли все регионы страны.