«Серьезно пострадали все. Кто выжил, а кто нет — думаю, сейчас говорить рано, поскольку в большом количестве регионов локдаун еще не закончен», — заметил специалист.

По его словам, разные отрасли выходили из сложившейся ситуации по-разному. Легче пережили кризис объекты инфраструктуры и промышленные объекты, поскольку их практически не закрывали. Со сложностями столкнулись люди, предоставляющие помещения в аренду.

«Есть люди, которые на этой истории сильно поднялись. Например, те, кто вкладывался в доставку или пытался что-то делать с цифрой», — добавил Паперно.

Он выразил уверенность, что отечественный бизнес сможет встать на ноги, несмотря на трудности.

«Предприниматели — это тот слой людей, которых просто так „не задушишь, не убьешь“», — подытожил эксперт.