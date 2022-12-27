Общество 27 декабря 2022, 13:20 Середину 2023 года назвали поворотным моментом для России и мира Астролог Глоба: 2023 год станет поворотным для России и мира, СВО продлится до 2024 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине продлится до 2024 года, рассказала в интервью РИА «Новости» астролог Тамара Глоба. По ее словам, середина следующего года станет поворотным моментом для России и всего мира.

Собеседница агентства объяснила, что 2023 — год Марса по европейскому календарю. Красная планета усилит свое влияние, но до марта этот «проблемный» период завершится. По мнению астролога, начавшийся в этом году конфликт на Украине продлится до 2024 года, а закончится он серьезным противостоянием с переходом к мирным переговорам.

Реклама

«Важным, поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами», — рассказала Тамара Глоба.

Реклама

Собеседница издания подчеркнула, что к концу октября многие договоренности нарушатся. После этого наступит период выстраивания новой политики и новых отношений. Они дадут свои плоды уже в конце следующего года, добавила Глоба.

Астролог Василиса Володина посоветовала россиянам не гоняться за кроличьими шубами в преддверии Нового года. По ее словам, сейчас продолжается год Юпитера, и праздновать его можно со всеми традиционными атрибутами.