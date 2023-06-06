Общество 06 июня 2023, 12:38 «Серебряные» волонтеры с начала года помогли организовать более 50 мероприятий в Москве Мэрия Москвы заявила о вкладе «серебряных» волонтеров в организацию мероприятий Сайт мэра и правительства Москвы

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Волонтеры старшего поколения в столице активно помогают в проведении мероприятий. Об их вкладе рассказала московская мэрия.

Сто волонтеров «серебряного» возраста помогли Москве более чем на 50 мероприятиях с начала 2023 года. Они внесли большой вклад в организацию масштабных акций, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы, а также приняли участие во Всероссийском субботнике и сборе пластика и крышечек от бутылок в окружных центрах «Доброе место». Также неравнодушные москвичи присоединились к акции «Чудо-рукоделие» фонда «Право на чудо»: они вязали пледы для недоношенных детей.

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Для многих представителей старшего поколения волонтерство — шанс найти друзей, попробовать себя в новом качестве и помочь тем, кто нуждается в заботе и опеке.

Московских волонтеров «серебряного» возраста поддерживает центр «Молоды душой». Для них организован курс начинающего волонтера, интенсив для организаторов, тренинги для менеджеров и управленцев.

В этом году центр провел уже около 20 мастер-классов, лекций и экскурсий, включая «Серебряные маршруты». Это специальная программа пеших прогулок по столице, которые проводят люди старшего поколения.

Для волонтеров центра ежегодно проводится конкурс «Серебряная весна», а в 2022 году номинация «Я — „серебряный“ волонтер» появилась у конкурса «Доброе сердце столицы».

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