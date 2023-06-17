Общество 17 июня 2023, 14:33 Серебряные медали дадут российским выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ Минпросвещения РФ: серебряные медали дадут выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ РИА «Новости»

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Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену. Такую возможность Минпросвещения России уже прорабатывает, заявил в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава ведомства Сергей Кравцов.

«Серебряная медаль — это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться и, на мой взгляд, это будет дополнительным стимулом», — подчеркнул он.

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Кравцов пообещал, что возможность начисления дополнительных баллов для выпускников к экзамену проработают к сентябрю. Министр отмечал, что с нового учебного года серебряные медали вернут в школы, их будут выдавать, если у ученика в аттестате, кроме пятерок, будут одна или две четверки.

Ранее Кравцов сообщал, что серьезных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена в следующем году не будет. Он подчеркнул, что для Минпросвещения важно, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи экзамена.