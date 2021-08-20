Серебряков попросил россиян помочь ему в борьбе с мошенниками

Актер Алексей Серебряков, который сейчас живет в Канаде, обратился к россиянам с просьбой помочь ему в борьбе с мошенниками. По его словам, злоумышленники от его имени ведут фейковый аккаунт в Instagram и вступают в разговоры с людьми. Он заверил, что его нет в соцсетях, и попросил жаловаться на страницу обманщиков.

Видеообращение Серебрякова опубликовал в Instagram его коллега Александр Дьяченко.

«Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня. <…> Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят», — заявил Серебряков.

К посту Дьяченко приложил фото с изображением главной страницы фейкового аккаунта актера. Подписчики назвали Серебрякова порядочным человеком и выразили готовность прийти на помощь. Актер уточнил, что администрация Instagram не ответила на его запрос.

В апреле Серебряков рассказал о своей жизни в Канаде. Он заявил, что никуда не переезжал.