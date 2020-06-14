Жители подмосковной Шатуры увидели на реке Поле масляную пленку. В региональном Минэкологии подтвердили наличие пятна на воде и пояснили, что оно могло появиться после аварийного выброса сточных вод. Замеры воздуха показали, что никакой опасности нет. Сейчас у реки работают экологи и сотрудники МЧС.

В Минэкологии Московской области рассказали «360», что сообщение о масляном пятне получили от администрации Шатуры. На место сразу же выехал инспектор экологического надзора. Он увидел, что на Поле действительно было серебристо-коричневое пятно.

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«Пятно растянулось на протяжении восьми километров в районе деревни Красные Ворота. Проведены исследования параметров качества атмосферного воздуха, превышения не выявлено. В настоящее время проводятся забор проб воды и мероприятия, направленные на выявление причин происшествия», — отметили в министерстве.

Предположительно, пленка могла появиться из-за аварийного сброса сточных вод, который делали после сильных осадков. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники министерства, администрации Шатуры и МЧС.

Заместитель начальника старшей оперативной группы Шатурского ГКУ «Мособлпожспас» Андрей Грязнов уточнил, что специалисты сделали пять замеров воздуха на территории от деревни Кривандино до Красных Лугов.

«Никаких предельных концентраций веществ не было превышено. Нефтепродуктов не было обнаружено. При администрации Шатуры был создан штаб, проведено внеочередное заседание комиссии по ЧС. Был разработан план действий. Причины данного происшествия устанавливаются», — сказал он.

В свою очередь, замглавы Шатуры Михаил Карцев сообщил, что ПТО Городского хозяйства делает анализ питьевой воды в колодцах. Это необходимо, чтобы удостовериться в отсутствии загрязнений и безопасности воды.

«С понедельника к этим работам подключится Роспотребнадзор, они со своей стороны тоже подтвердят пригодность питьевой воды. На текущий момент пока не установлен источник загрязнения», — отметил Карцев.

Он попросил всех местных жителей пока не купаться в реке и не использовать воду для полива огородов или любых других целей.