Серебренников признался, что у него нет денег на выплату Минкультуры

Кирилла Серебренникова осудили по делу «Седьмой студии». Вместе с еще двумя фигурантами его обязали возместить 129 миллионов рублей по иску Минкультуры РФ. Денег у режиссера нет.

Серебренников в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказал, что не покинет Россию, пока не выплатит министерству причитающуюся сумму. Сейчас он живет в столице.

«Я могу уехать из Москвы в любое место в России, но не могу покинуть страну, пока не выплачу деньги Министерству культуры. Их у меня определенно нет», — сказал режиссер.

Он рассказал, что начал получать письма из разных городов и стран мира. Театральные деятели и простые люди писали Серебренникову о том, что начали для него сбор средств. Деньги, по словам режиссера, сочувствующие хотят пустить на уплату требуемой с Серебренникова суммы.

Сам режиссер заявил, что надеется на свое оправдание в будущем.

По делу «Седьмой студии» вместе с Кириллом Серебренниковым проходили директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, экс-главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Им предъявили обвинение в хищении бюджетных средств, которые государство выделило на развитие современного искусства в РФ.

Серебренникова, Итина и Малобродского признали виновными. Режиссеру дали три года условно и оштрафовали на 800 тысяч рублей. Итин получил аналогичный условный срок и штраф в размере 200 тысяч рублей. Малобродского осудили на два года и выписали штраф 200 тысяч рублей. Всем троим также предстоит возместить 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Софью Апфельбаум приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей, но в итоге выплачивать его не придется — истек срок давности. Все имущество, которое было конфисковано у подсудимых, обратят в доход государства.