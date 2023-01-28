Общество 28 января 2023, 14:08 Сердцебиение фигуриста Костомарова улучшилось с падением температуры «112»: состояние фигуриста Костомарова продолжает улучшаться РИА «Новости»

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Стало известно о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного в начале месяца в Коммунарку. Telegram-канал «112» сообщил, что фигурист пришел в себя и общается с родными.

По данным «112», у спортсмена спала высокая температура, вместе с тем улучшилось и сердцебиение. Ранее авторы канала сообщили, что врачи привлекли кардиологов, поскольку обнаружили нарушение сердечной деятельности. Вставал даже вопрос об оперативном вмешательстве, но обошлось без этого.

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«Олимпийский чемпион находится под постоянным контролем лучших врачей, его не оставляют без присмотра практически ни на минуту: фиксируют показатели, следят за работой сердца, делают массаж», — говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о возможности повторного заражения гриппом за один сезон. В Роспотребнадзоре заявили, что единственным профилактическим мероприятием для всех станет вакцинация. Там же добавили, что факт заболевания одним гриппом не гарантирует защиту от других штаммов.