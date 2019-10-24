«Сердце остановилось неожиданно». Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Королеве

Советский и российский композитор Константин Титар умер в своей студии в подмосковном Королеве. Ему было 80 лет. Он работал до последнего дня, но в последнее время часто жаловался на недомогания. Композитора обнаружила коллега.

«Прощание будет завтра, 25 октября, в морге в Королеве. Сердце [остановилось] неожиданно совершенно. Сидел отдыхал — и все. Кости больше нет», — подтвердила «360» вдова Тамара Титар.

Титар много лет работал музыкальным редактором на Центральном телевидении Советского Союза. Он внес немалый вклад в создание таких всенародно любимых телепередач, как «Голубой огонек», «Вечерние мелодии», «Утренняя почта» и других.

Когда композитор вышел на пенсию, он не смог сидеть без дела. Он в течение многих лет собирал собственную домашнюю студию, в которой и работал, уйдя на покой. Титар писал аранжировки для местных театров, работал с другими авторами и исполнителями. Последняя его рабочая встреча должна была состояться 23 октября: к нему в домашнюю студию должна была приехать подруга-поэтесса, сообщил сайт «МК».

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Коллега и обнаружила тело аранжировщика. Он сидел кресле уже бездыханный. Приехавшая по вызову скорая констатировала смерть Титара. Перед тем он часто повторял, что доживет как минимум до 99 лет, как его мама, но при этом в последнее время жаловался на боли в сердце.

Константин Титар — заслуженный артист Чувашии, Мордовии, Калмыкии. Кроме того, он заслуженный деятель искусств Таджикской ССР.