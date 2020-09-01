«Сердце не выдержало»: семья назвала причину смерти писателя Владислава Крапивина

Детский писатель и педагог Владислав Крапивин умер в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Накануне его состояние ухудшилось и сердце литератора не выдержало.

«Ему стало хуже, его перевели в реанимацию, но не спасли. Сердце не выдержало», — рассказала порталу Е1.RU его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Сын Крапивина Алексей рассказал, что последние дни жизни писателя он дежурил вместе с братом в больнице. Перед смертью писатель был в сознании, все время спал и иногда просил воды.

Литератор попал в больницу еще в июле. У него развилась пневмония и было подозрение на инсульт и COVID-19. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Врачи провели экстренную операцию на ноге. Состояние Крапивина было нестабильным: его несколько раз переводили из обычной палаты в реанимацию и обратно.

Крапивин — автор множества детских книг, среди которых «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад», «Тень каравеллы», «Журавленок и молнии», «Алые перья стрел» и другие. В 1961 году он создал отряд «Каравелла», в котором школьники изучают историю флота и морское дело.

Владислав Петрович умер рано утром 1 сентября. Информации о дате и месте прощания с писателем пока нет.