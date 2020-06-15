Сердца с российским триколором появились на окнах петербургских СИЗО
В Санкт-Петербурге служащие уголовно-исполнительной системы приняли участие в акции «Окна России», передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.
По данным издания, накануне Дня России служащие вместе с детьми разрисовали окна следственных изоляторов с помощью трафаретов, наклеек, красок. К акции присоединились и осужденные. Они нарисовали бело-сине-красные сердца на окнах помещений и служебных кабинетов.