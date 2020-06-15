Сердца с российским триколором появились на окнах петербургских СИЗО

По данным издания, накануне Дня России служащие вместе с детьми разрисовали окна следственных изоляторов с помощью трафаретов, наклеек, красок. К акции присоединились и осужденные. Они нарисовали бело-сине-красные сердца на окнах помещений и служебных кабинетов.