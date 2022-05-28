Благотворительный забег «Бегущие сердца» прошел в Москве

Благотворительный забег «Бегущие сердца» прошел на Васильевском спуске в Москве. Участникам удалось собрать более 25 миллионов рублей. Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей.

Для проведения забега движение в столице перекрыли, а центральные улицы заполнили тысячи людей.

«Мне очень понравилось! Немного необычно, так как мы в основном не бегаем на такие дистанции, как пять километров, но мне очень понравилось, я бы еще раз пробежала», — отметила фигуристка, олимпийская чемпионка в командном соревновании Камила Валиева.

Фото: Анастасия Гаврилова

В забеге участвовали 7000 человек. Были не только олимпийцы, но еще и актеры, журналисты и другие неравнодушные москвичи.

«Эмоции вообще удивительно-положительные! Я вначале думала: „Ну вот, у меня будет все болеть“. А сейчас я на таком подъеме! Мне так понравилось! Поэтому всем рекомендую, это классно», — поделилась впечатлениями трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Многие участники узнали о марафоне случайно. Медиахолдинг MAER развесил по городу яркие афиши и присоединился к забегу.

«Мы поддерживаем спорт, мы поддерживаем движение, мы поддерживаем инновации и поддерживаем еще это мероприятие на своих медиафасадах. Мы поддерживаем фонд Хабенского все вместе — посмотрите, какое огромное количество людей сегодня собралось», — подчеркнул генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Фото: Анастасия Гаврилова

Ежегодно забег собирает средства на реабилитацию детям и взрослым с онкологическими и другими заболеваниями головного и спинного мозга. В 2022-м эстафету подхватил фонд Константина Хабенского.

«Я тоже бежал! Мы своим дыханием и энергией, мне кажется, разогнали тучи. Вы знаете, мы идем, бежим, лежим, сидим с определенным смыслом. Всегда это помощь тем, кто нуждается сейчас в этом», — заявил Хабенский.

Участники платили за участие в акции. Все собранные деньги перечислили в благотворительный фонд. Всего команда «Бегущих сердец» собрала более 25 миллионов рублей.