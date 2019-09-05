Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выплачивает все кредиты, но новые все равно накапливаются. Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении. Об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

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По его словам, ОАК имеет крупный кредитный портфель, что вызывает у госкорпорации некую озабоченность.

«Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые», — цитирует РИА «Новости» Сердюкова.

Он добавил, что все долги появились после выполнения государственных задач. В связи с этим связанные с ОАК вопросы будут рассматриваться с участием государства. На данный момент «Ростех» работает с федеральными органами исполнительной власти.

«Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом», — отметил Сердюков.

ОАК вошла в состав «Ростеха» в конце октября 2018 года. Тогда президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому госкорпорация получила 92,31% акций.