Сердечно-сосудистые заболевания стали главной причиной смертности в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности как в России, так и во всем мире. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр добавил, что за два года реализации государственного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в российских больницах ввели в эксплуатацию более 10 тысяч единиц нового медицинского оборудования. Кроме того, за 2020 год более 450 тысяч человек с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений получили необходимые лекарственные препараты, написала «Парламентская газета».