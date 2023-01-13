Общество 13 января 2023, 16:18 Сербы вступили в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области Врио главы Запорожской области Балицкий: сербы вступили в батальон имени Судоплатова Балицкий Евгений / Telegram

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В формируемый в Запорожской области добровольческий отряд батальона имени Павла Судоплатова вступили сербы. Об этом в пятницу, 13 января, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ», — сказал он.

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Врио главы Запорожской области отметил, что эти представители Сербии у себя на родине служили в военной полиции. Он назвал бойцов из Белграда настоящими патриотами и мастерами восточных единоборств. Они приехали в регион, несмотря на то, что по закону Сербии граждане страны не могут участвовать в спецоперации. Бойцы встали в один строй с российскими военными и доказали на деле «верность России и готовность сражаться с нацизмом», добавил Балицкий.

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В декабре он рассказал, что добровольческий батальон начал выполнять в тылу разные задачи, но на передовую их пока не отправили. В октябре 2022 года Балицкий говорил, что бойцы приступили к охране стратегических объектов региона. Речь шла о газовой трубе.