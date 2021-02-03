Сербский политик заверил, что Белград никогда не войдет в НАТО

Вацич напомнил, что Сербия имеет политическую платформу военной нейтральности. По его словам, это ответ на то, что страна не хочет входить в НАТО.

«Отмечу также, что любая свобода начинается с экономической независимости. Я считаю, что мы можем сохранить свою свободу и независимость, если будем состоять в экономических отношениях с Россией, Китаем и странами БРИКС», — подчеркнул политик.

По его словам, приоритетом является Россия, поскольку у этой страны самый большой рынок.

«А Сербия является малочисленной державой, но с храбрыми людьми. Однако даже храбрым людям нужно что-то есть», — добавил Вацич.