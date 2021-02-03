Сербский политик заверил, что Белград никогда не войдет в НАТО
Глава партии «Српска Десница» Миша Вацич обозначил, что Сербия никогда не станет членом Североатлантического Альянса. Об этом сообщило РИА ФАН.
Вацич напомнил, что Сербия имеет политическую платформу военной нейтральности. По его словам, это ответ на то, что страна не хочет входить в НАТО.
«Отмечу также, что любая свобода начинается с экономической независимости. Я считаю, что мы можем сохранить свою свободу и независимость, если будем состоять в экономических отношениях с Россией, Китаем и странами БРИКС», — подчеркнул политик.
По его словам, приоритетом является Россия, поскольку у этой страны самый большой рынок.
«А Сербия является малочисленной державой, но с храбрыми людьми. Однако даже храбрым людям нужно что-то есть», — добавил Вацич.