Французская сеть магазинов косметики Sephora намерена продать 88 российских магазинов под брендом «Иль де Ботэ» местному генеральному директору. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление компании.

Sephora объявила о продаже 100% акций дочерней компании в России ради «обеспечения преемственности для сотрудников». Сумму сделки в компании не назвали.

Французская сеть пришла в Россию в 2016 году, купив бренд «Иль де Ботэ». Точки продаж компании открылись в 34 городах страны. В магазинах торговали продукцией более чем 250 косметических и парфюмерных брендов. Среди брендов, представленных только в Sephora, — Fresh, KVD Beauty, Natura Siberica, NPW, Rare Beauty, Zoewa и другие.

Сеть «Иль де Ботэ» была основана в 2001 году и быстро выбилась в лидеры на российском рынке парфюмерно-косметической продукции. По данным на сайте сети, она насчитывает 96 магазинов по всей России, в числе которых онлайн-магазин.

Sephora заявила о приостановлении работы в России в начале марта. Решение аргументировали «растущей обеспокоенностью текущей ситуацией и сложностью работы». Компания пообещала поддерживать сотрудников своих офисов и магазинов.