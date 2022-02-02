СЕО-специалист Николенко назвал самые популярные в России приложения

СЕО-специалист Никита Николенко рассказал, какими приложениями чаще всего пользуются россияне. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что в связи с пандемией самыми актуальными являются приложения видеосвязи, так как многие работают дистанционно.

Также популярностью пользуются приложения по работе с 3D-графикой. С их помощью можно визуализировать макет квартиры, автомобиля или чего-то еще.

«Также набирает оборот мода на умных и голосовых помощников. Теперь управлять современной техникой можно благодаря соединению Bluetooth», — рассказал Николенко.

Он отметил, что все чаще люди стали пользоваться бытовой техникй с дистанционным управлением.